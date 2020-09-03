شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يهاجم مقاومة محورية – تحليل – 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جونسون آند جونسون (JNJ) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 154.18، محققاً مكاسب حادة بلغت نسبتها 1.52% بما يعادل 2.31 نقطة ليستقر على سعر 153.83 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 154.18، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 162.28.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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