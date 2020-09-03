شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يبدأ بالتعافي – تحليل – 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جي بي مورجان (JPM) في آخر جلساته، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وتأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ومدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.51% بما يعادل 1.51 نقطة ليستقر على سعر 101.65 دولار، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة من السهم تصريف تشبعه الشرائي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 96.84، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 105.63 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد