الاقتصاد

مصادر بقطاع البترول تكشف تصدير 55 شحنة غاز مسال من مصنع إدكو خلال 2019

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بقطاع البترول تكشف تصدير 55 شحنة غاز مسال من مصنع إدكو خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول،عن تصدير 55 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2019، حيث أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 "أن عملية التصدير تمت من خلال مصنع إدكو لإسالة الغاز.

 

Advertisements

يذكر أنه خلال العام المالى 2018 / 2019  بلغت  كمية الغاز المسال المصدَّر من مصانع الإسالة "مصنع إدكو" حوالي 172.8 بليون قدم 3 غاز طبيعي مكافئ للغاز المسال المصدر من خلال عدد 45 شحنة غاز مسال.

 

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” عن  تصدير شحنة غاز مسال من مصنع إدكو لإسالة الغاز خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي موضحا "أن الشحنة  تقدر بحوالي 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال، لافتة إلى أن تلك الشحنة ضمن تعاقدات العام الجاري  للعقود طويلة  الأجل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بقطاع البترول تكشف تصدير 55 شحنة غاز مسال من مصنع إدكو خلال 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا