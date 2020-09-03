شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بقطاع البترول تكشف تصدير 55 شحنة غاز مسال من مصنع إدكو خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول،عن تصدير 55 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2019، حيث أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 "أن عملية التصدير تمت من خلال مصنع إدكو لإسالة الغاز.

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يذكر أنه خلال العام المالى 2018 / 2019 بلغت كمية الغاز المسال المصدَّر من مصانع الإسالة "مصنع إدكو" حوالي 172.8 بليون قدم 3 غاز طبيعي مكافئ للغاز المسال المصدر من خلال عدد 45 شحنة غاز مسال.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” عن تصدير شحنة غاز مسال من مصنع إدكو لإسالة الغاز خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي موضحا "أن الشحنة تقدر بحوالي 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال، لافتة إلى أن تلك الشحنة ضمن تعاقدات العام الجاري للعقود طويلة الأجل.