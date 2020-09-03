شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى ترتفع 1.02% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع وسط صعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.02% رابحاً 23.10 نقطة ليغلق عند مستوى 2282.70 نقطة، وبلغ حجم التداول 428.1 مليون سهم محققة ما قيمته 311.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 5463 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.88%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.39%، ثم قطاعي الخدمات والاتصالات بنسبة 0.35%، 0.18%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.16%.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.78%، ثم سهم مصرف السلام-السودان بنسبة 3.59%، فيما تراجعت 12 سهماً على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.92%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.8 مليون ورقة بقيمة 52.4 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.91%.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن تعيين شركة بي إتش مباشر، كمزود لسيولة بناءً على موافقة سوق دبي المالي، يخول هذا المنتج الجديد شركة بي إتش مباشر التعامل مع مصدر الأوراق المالية المدرجة لتزويدهم بالسيولة، وفقاً لقواعد ولوائح السوق المالي.

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وكانت أكدت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، أن مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بواقع (0.03) درهم للسهم الواحد عن نصف السنة المالية المنتهية في تاريخ 30 يونيو لعام 2020، يخضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلعية.

وكشفت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس الأربعاء، حيث قرر تعيين الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، عبد الله صبحي عطاطره نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد الحمادي، أحمد الكيلاني، عبد الرحمن العفيفي أعضاء في لجنة التدقيق، عبد الله عطاطرة ومحمد الحمادي ووليد محمد أعضاء في لجنة الترشيحات والمكافآت.

وقالت شركة الفردوس القابضة، إن مجلس إدارة الشركة، سوف يعقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء 9 سبتمبر الساعة 2 ظهراً، وذلك لاعتماد البيانات المالية الأولية للربع الأول المنتهي في 30 يونيو.

كما أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، عن تعيين منير منصور كرئيس تنفيذي جديدة للشركة وشركاتها التابعة، كما تم التعيين بيتر لالور كرئيس مالي تنفيذي للمجموعة ليحل محل الرئيس المالي التنفيذي السابق الذى ترك العمل لديها.