شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 11254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2024 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13183 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 4299 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 1857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 2763 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.32% ليصل إلى مستوى 949 نقطة.

وفي سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 2000 سهم، 936 ألف سهم، 115.4 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 1000 سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، الأهرام للطباعة والتغليف، 260 سهم، 1858 سهم، 16600 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، 253.3 ألف سهم، 104.3 ألف سهم، على التوالي.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 17 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم المصرية للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، شركة النصر للأعمال المدنية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الألومنيوم العربية.

وفي سياق آخر قررت لجنة القيد بالبورصة، بجلستها المنعقدة، أمس الأربعاء، إدراج أسهم الشركات التالية للتداول ضمن القائمة (د) اعتبارا من بداية جلسة التداول الأحد الموافق 6 سبتمبر، وذلك وفقا للبيان التالي:

1- شركة رواد مصر للاستثمار السياحيسبب الإدراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من عدد الأسهم المقيدة وعدد المساهمين ونسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.





2-شركة الحفر الوطنيةسبب الإدراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقاً للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

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3-شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق الماليةسبب الإدراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.





4-شركة أصول E.S.B للوساطة في الأوراق الماليةسبب الإدراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.





5-الدولية للتأجير التمويلي - انكوليسسبب الإدراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من عدد المساهمين طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.





6- شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوزسبب الإدراج بالقائمة -د:

تعهد مقدم العرض بشطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة وفقا لما ورد بإعلان عرض الشراء الإجباري وكذلك فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.





7- شركة الحديثة للمواد العازلةسبب الإدراج بالقائمة -د:

تعهد مقدم العرض بشطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة وفقا لما ورد بإعلان عرض الشراء الإجباري وكذلك فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن استقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، قد استقال من منصبه، وذلك اعتباراً من تاريخه، وسوف يقوم بتسيير الأعمال لحين أن يقوم مجلس الإدارة باختيار عضو منتدب ورئيس مجلس إدارة جديدين وذلك في أقرب فرصة ممكنة.