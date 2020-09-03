شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة تؤكد انخفاض أسعار جميع الأصناف بالسوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات اليوم الخميس 3 – 9 – 2020 في سوق العبور للجملة وذلك حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ان السياسات الزراعية التي نفذتها الحكومة على مدار الأعوام ال6 الماضية ساهمت بصورة كبيرة في طرح كميات كبيرة من الخضروات في السوق المحلي هذا بخلاف الفرص التصديرية المتاحة امام القطاع .

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الطماطم لتسجل 1.5-2.5 جنيها ، وسجل البصل 1.5– 3.5 جنيها، والكوسة تتراوح بين 4 – 6 جنيها، سجلت أسعار الباذنجان بجميع أصنافه 1 – 2.5 جنيها ، و سجلت البطاطس 1.5– 3 جنيهات والخيار البلدى تتراوح بين 3 – 5 جنيهات، والخيار الصوب 4 – 6 جنيهات ،والفاصوليا 27 – 35 جنيها.

وأشار النجيب الى أن الفلفل الرومى البلدى سجل 2 – 3.5 جنيه، فيما سجل الفلفل الرومى الصوب 3 – 5.5 جنيه، والفلفل الحامى 1.5 – 3 جنيهات ،، فيما سجلت البامية 12 – 18 جنيها فيما تراوح سعر الثوم 20 – 30 جنيها .

والجدير بالذكر أن اللجان الفنية بإدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، تتابع طرح منتجات الخضروات وزيادة المعروض بالأسواق، كسلعة استهلاكية يومية و أساسية منها " الطماطم ، الكوسة، والباذنجان ، والبطيخ ، والكنتالوب ، والبامية ، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل أخضر ، مع استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

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قال الدكتور علاء البحراوى ، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك متابعة يومية على زراعات الخضر الصيفى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق كسلع استهلاكية يومية أساسية، منها "الطماطم ، الكوسة، والباذنجان ، والبطيخ ، والكنتالوب ، والبامية ، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل اخضر".

وأضاف مدير الخضر ، إن هناك لجان متابعة بالغيطان مع بداية زراعة 50 ألف فدان بطاطس فى المناطق اللى تزرع مبكرا " فى عدة مناطق خاصة بالمنيا التى تزرع اكثر من 38 ألف فدان ، وتليها البحيرة ، والمنوفية وتزرع العروة النيلى للبطاطس أواخر شهر أغسطس بتقاوى كسر محلى، وهناك لجانها المتخصصة بالغيطان لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار خاصة مع المناخ المتغير، وتدقيق المساحات وتقدير إنتاجية المحصول، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى والأسواق الخارجية، مشير الى استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.