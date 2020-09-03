شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار ينخفض اليوم الخميس بمقدار قرشين لـ3 قروش.. ويسجل 15.78 جنيه بـcib والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار الدولار الأمريكى اليوم الخميس 3-9-2020، انخفاضا ملحوظا بمقدار قرشين لـ 3 قروش فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وأبرزها "البنك المركزى، والبنك الأهلى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى"، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا انخفاضا فى البنك الأهلى المصرى بمقدار قرشين ليسجل 15.80جنيه للشراء، و15.90جنيه للبيع مقابل 15.82جنيه للشراء، و15.92جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى انخفض بمقدار 3 قروش ليسجل 15.78جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.79 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.81 جنيه بانخفاض قدرة قرشين. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.79 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.81 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

15.89 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.91 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.80 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.82 جنيه بانخفاض قدرة قرشين .

15.90 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.92 جنيه بانخفاض قدرة قرشين .



سعر الدولار فى بنك مصر15.80 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.82 جنيه بانخفاض قدرة قرشين . سعر الدولار فى بنك مصر15.80 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.82 جنيه بانخفاض قدرة قرشين .

15.90 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.92 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.78 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.81 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش. 15.88 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.91 جنيه بانخفاض قدرة 3 قروش. سعر الدولار فى بنك عودة15.80 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك عودة15.80 جنيه للشراء.

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15.90 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.80 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.80 جنيه للشراء.

15.90 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.80 جنيه للشراء.

15.90 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.78 جنيه للشراء.

15.88 جنيه للبيع.