شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"النصر للمبانى والإنشاءات" يعد بحل مشكلة مستحقات العاملين فور توفر سيولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد أبو شبانة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمبانى والانشاءات إيجيكو،التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم بحث مطالب عدد من العاملين من خلال أعضاء اللجنة النقابية وجارى الاستجابة للمطالب المشروعة لهم فور توفر سيولة فى الشركة الفترة المقبلة .

أضاف أحمد أبو شبانة لـ" الخليج 365" أن اللجنة النقابية طالبت بالحصول على فرق الضرائب فى الرواتب وسيتم صرفه فور توفر السيولة ،لافتا أن العاملين فى الشركة يحصلون على رواتبهم قبل نهاية كل شهر بالرغم من الظرف الصعبة التى تشهدها الشركات وبعضها يؤخر الرواتب لنصف الشهر الجديد عكس شركتنا الملتزمة تماما مع العاملين .

وفيما يتعلق بتراكمى الراتب أشار إن هناك عمال وموظفين تم تثبيتهم من 20 سنة علي أساسي معين ويطالبون حاليا بتعديله على أساس إنهم ظلموا عند التثبيت ، وبالتالى من حقهم الحصول على تلك الفروق من تاريخ تثبيتهم وهذا أمر يصعب تنفيذه. .

وكانت اللجنة النقابية للعاملين بالقاهرة والاسكندرية اجتمعت للمطالبة بحقوق العاملين من خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بحضور عضو مجلس الإدارة المنتخب وائل حرك ، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين محمد حسين داغر ،وجميع أعضاء اللجنتين النقابيتين ب القاهرة والإسكندرية.

Advertisements

يشار إلى أن شركة النصر للمبانى والانشاءات تنفذ العديد من المشروعات العملاقة المتعلقة بالمرافق والمياه والصرف فى مختلف أنحاء الجمهورية .