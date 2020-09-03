دبى تسعى لجذب الأجانب المتقاعدين الأثرياء بعد رحيل المغتربين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى دبي لجذب متقاعدين أجانب أثرياء، وهي مركز للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط، تحت وطأة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إنه سيجري منح تأشيرات قابلة للتجديد كل خمسة أعوام للمغتربين المقيمين والأجانب الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاما وتنطبق عليهم شروط مالية محددة.

وتشمل شروط التأهل ألا يقل الدخل الشهري عن 20 ألف درهم (5445 دولارا) أو امتلاك مدخرات نقدية تبلغ مليون درهم أو امتلاك عقارات في دبي قيمتها مليوني درهم.

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وتضررت قطاعات مهمة في اقتصاد دبي مثل السياحة والنقل بشدة بفعل أزمة كورونا وخفضت الشركات العمالة وقلصت التكاليف.

وقد يساعد القانون الجديد في دعم سوق العقارات في دبي التي تعاني من تخمة المعروض منذ أعوام.