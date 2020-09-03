شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات تسجل انخفاضا ملحوظا اليوم الخميس 3-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 3-9-2020 ، انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.80 جنيه للشراء ، و15.90 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.82جنيه للشراء، و15.92جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.62 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع، مقابل 18.77 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.62 جنيه للشراء، 18.84 جنيه للبيع، مقابل 18.77 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 4.12 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 4.12 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.27 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، مقابل 49.37 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع . سعر الدينار الكويتى اليومانخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.27 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، مقابل 49.37 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.97 جنيه للشراء، 21.23 جنيه للبيع، مقابل 21.08 جنيه للشراء، 21.33 جنيه للبيع.

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