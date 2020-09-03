شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد الجامعة الأهلية وسكن مصر بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ممدوح" يؤكد ضرورة الانتهاء من التشطيبات النهائية للجامعة الأهلية استعداداً لتشغيلها..والمتابعة الدورية لمشروعي "سكن مصر" و"الإسكان المميز"

تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، ومنها مشروعات الجامعة الأهلية وسكن مصر والإسكان المميز، يرافقه المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز المدينة، ولفيف من مسئولى الهيئة والجهاز والمشروعات.

واستهل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومرافقوه الجولة، بتفقد مشروع الجامعة الأهلية لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال، وأوصى بالانتهاء من التشطيبات النهائية الخاصة بها استعداداً للتشغيل وفقا للبرنامج الزمني المحدد مع الالتزام بأعلى جودة في التشطيبات .

ثم انتقل المهندس عبد المطلب ممدوح، لتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمشروعي "سكن مصر" و"الإسكان المميز "، مؤكدا ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مسئولي الجهاز للانتهاء من الأعمال طبقا للتوقيتات المقررة .

Advertisements

كما شملت الجولة: تفقد منطقة الداون تاون، حيث تفقد نائب رئيس الهيئة ومرافقوه، المحال التجارية الجاري تنفيذها بالمنطقة، وكذا التشطيبات الخاصة بالوحدات والواجهات، والمنطقة الترفيهية مروراً بمنطقة الأبراج الشاطئية والكباري و البواغيز.



المهندس عبد المطلب عماره ورئيس جهاز مدينة العلمين يتفقدان الجامعه الاهليه بالمدينة



خلال الجولة

خلال لقاءه باحد المهندسين المشرفين على تنفيذ مشروع سكن مصر

خلال لقاءه بشركات المقاولات

نائب وزير الاسكان يتفقد اعمال التشطيبات الداخلية بمشروع سكن مصر