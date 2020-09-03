شكرا لقرائتكم خبر عن مالكان في "ساب" يبيعان 31 مليون سهم من حصصهما في صفقات خاصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية عن إتمام مديرَي سجل الاكتتاب والوسطاء بالنسبة للبيع، عملية بناء سجل الأوامر المسرع لبيع 31 مليون سهم، بما يُعادل 1.5% تقريباً من رأس مال البنك السعودي البريطاني "ساب".

وأفادت سيتي جروب، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن هذه الأسهم سيتم الاستحواذ عليها من قبل تابعيهما، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد وجولدمان ساكس إنترناشونال، من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي لبيعها (بنفس السعر لكل سهم) للمستثمرين النهائيين بتاريخ اليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر الجاري.

يُذكر أن مديري سجل الاكتتاب والسطاء لعملية البيع هم شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية.

وأشارت سيتي جروب إلى أن عملية البيع تمت بسعر 24.24 ريال للسهم الواحد، بإجمالي متحصلات بلغت 751.440 مليون ريال.

وبموجب شروط بيع الأسهم، وافق ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي على عدم التصرف في أي أسهم متبقية يمتلكانها في الشركة لمدة لا تقل عن 90 يوماً.

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هذا وسيتم تنفيذ بيع وشراء الأسهم مع كل مستثمر تم التخصيص له في عملية بناء سجل الاكتتاب المسرع، من خلال صفقات خاصة (الصفقات المتفاوض عليها) وفقًا للوائح ذات الصلة، ويتم تنفيذها خلال جلسة تداول اليوم الخميس، مع ملاحظة أن نقل الأسهم يظل خاضعًا لتنفيذ الصفقات الخاصة (الصفقات المتفاوض عليها) مع المستثمرين النهائيين المحتملين والتسوية الناجحة لتلك الصفقات.

وبحسب البيان، بعد الانتهاء بنجاح من البيع، ستكون ملكية ناتويست بي إل سي 3.3% تقريباً، بينما ستكون ملكية بانكو سانتاندير إس إي في الشركة 2.4% تقريباً.

وكانت سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية قد أعلنا عن تلقيهما إخطارا، أمس الأربعاء، من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي فيما يتعلق بالبيع الثانوي المقترح لحوالي 25 مليون سهم عادي في البنك السعودي البريطاني "ساب"، والتي تعادل حوالي 1.25% من رأسماله.

وتكبد "ساب"خسائر بـ7.3 مليار ريال بالربع الثاني 2020، مقارنة بخسائر 260 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وتحولت نتائج البنك خلال النصف الأول من العام الجاري للخسارة بـ6.2 مليار ريال، مقارنة بأرباح مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعزى تسجيل صافي خسارة بشكل رئيسي إلى إثبات مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة في الربع الحالي بنحو 7.4 مليار ريال.