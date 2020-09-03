شكرا لقرائتكم خبر عن المعمر توقع عقداً بقيمة 50 مليون لتأسيس نظام اتصال عالي الأمان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام آي اس" عن توقيع عقد مع جهة اعتبارية بقيمة 50 مليون ريال لتأسيس نظام اتصال عالي الأمان والموثوقية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن مدة التعاقد ثلاث سنوات ومدة تنفيذ العقد ستة أشهر.

وتتوقع الشركة أن ينعكس الأثر المالي للتعاقد على نتائج أعمالها اعتباراً من الربع الثالث والرابع من العام 2020.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 24.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 13 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى النمو في الإيرادات بشكل رئيسي، وذلك نتيجة الرصيد القوي التراكمي للأعمال المرحلة والنمو المستمر في الطلبات الجديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير التي أدت إلى الزيادة في الإيرادات.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 41.3 مليون ريال خلال استة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 24.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.