شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يضغط زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي على المتوسط المتحرك 50 ويحاول تجاوزه، مما يعزز فرص مواصلة الانخفاض لاختبار الدعم الرئيسي 0.7245 قبل العودة للارتفاع من جديد.

وبالتالي، قد يسيطر الميل الهابط على التداولات القادمة إلى أن يتم اختبار الدعم المذكور قبل استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، مع الإشارة إلى أن اختراق 0.7340 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويدفع السعر لاستنئاف الموجة الصاعدة دون الحاجة لاختبار الدعم المذكور أعلاه، مع الإشارة إلى أن أهداف الموجة الصاعدة تبدأ عند 0.7440 وتمتد إلى 0.7500.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7270 والمقاومة 0.7380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي