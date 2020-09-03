شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية جديدة ليختبر مستوى 44.00، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الأول الذي يتواجد عند 43.00، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 40.80 كهدف سلبي تالي، بينما يمثل الثبات دون 45.20 شرط رئيسي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.00 والمقاومة 45.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط