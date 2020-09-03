شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية ليبدأ الضغط على حاجز 41.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه التالي عند 40.65، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 38.73، في حين سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 43.05 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 42.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط