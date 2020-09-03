شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة اختباراً للدعم المحوري 26.90 وارتد صعوداً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي يستهدف مستويات 28.90 ثم 29.80 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن كسر 26.90 سيجبر السعر على الانخفاض والتوجه نحو 25.06 كهدف سلبي رئيسي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.90 والمقاومة 28.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد