شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي ليختبر دعم القناة الرئيسية الصاعدة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يمثل كسر هذا المستوى عامل سلبي سيضغط على السعر لزيارة مستوى التصحيح التالي عند 1901.80 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم بشرط الثبات فوق 1934.86، مع التذكير بأن أهدافنا الإيجابية تبدأ عند 1967.90 وتمتد إلى 2008.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1930.00 والمقاومة 1980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد