شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الضغط على مستوى 1.3310 وأجرى اختباراً للدعم الأهم عند 1.3280، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار التوجه نحو مستوى 1.3580 كمحطة رئيسية تالية.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3250 والمقاومة 1.3420

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد