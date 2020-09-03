شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الضغط السلبي ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1.1765، ليدعم التوقعات بالانخفاض والتوجه نحو اختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة، مع الإشارة إلى أننا نرجّح ارتداد السعر نحو الأعلى ليستأنف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، ليتجه نحو مناطق 1.2005 على المدى القريب.
وبشكل عام، سيبقى الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 1.1860 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1760 والمقاومة 1.1890
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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