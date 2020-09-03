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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل مخاوف المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، مع استمرار تحسن مستويات العملة الأمريكية ، بالإضافة إلى مخاوف المركزي الأوروبي حيال النمو الاقتصادي فى القارة العجوز جراء ارتفاع العملة.
تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.6% إلى 1.1788$ الأدنى فى أسبوع ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1855 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1855$.
أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 28 شهرا عند 1.2011$.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.4% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار تحسن مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
فبخلاف تقليص التجار رهانات بيع العملة ، يأتي الارتفاع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي ، بفضل آمال تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم سريعا من أزمة فيروس كورونا ، خاصة بعد القفزة الهائلة فى النشاط التصنيعي فى البلاد خلال آب/أغسطس الماضي.
فى المقابل بدأ المستثمرين فى بيع العملة الأوروبية الموحدة ،خاصة فى ظل تزايد مخاوف المركزي الأوروبي بأن يؤثر ارتفاع اليورو سلبا على النمو الاقتصادي فى القارة العجوز ، بجانب القلق المتصاعد حيال انكماش التضخم فى آب/أغسطس للمرة الأولى منذ عام 2016.
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