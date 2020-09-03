شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سابك السعودية بصدد بيع سندات بقيمة بمليار دولار لآجال 10 أعوام و 30 عاماً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:10 صباحًا, 3 سبتمبر 2020 م المناطق_الرياض قالت شركة سابك السعودية أنها بصدد بيع سندات بقيمة بمليار دولار لآجال 10 أعوام و 30 عاماً.

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