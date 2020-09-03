شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بالمستهل.. والإعلان عن أسهم القائمة "د" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات، وذلك بعدما أغلفت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11218 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2021 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 13157 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 4285 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2748 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 2000 سهم، 936 ألف سهم، 115.4 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 1000 سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، الأهرام للطباعة والتغليف، 260 سهما، 1858 سهما، 16600 سهم، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، 253.3 ألف سهم، 104.3 ألف سهم، على التوالى.

وفى السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم المصرية للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، شركة النصر للأعمال المدنية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

وفى سياق آخر قررت لجنة القيد بالبورصة، بجلستها المنعقدة، أمس الأربعاء، إدراج أسهم الشركات التالية للتداول ضمن القائمة (د) اعتبارا من بداية جلسة التداول الأحد الموافق 6 سبتمبر، وذلك وفقا للبيان التالي:

1- شركة رواد مصر للاستثمار السياحي

سبب الإدراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من عدد الأسهم المقيدة وعدد المساهمين ونسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

2-شركة الحفر الوطنية

سبب الإدراج بالقائمة -د:

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فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقاً للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

3-شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

سبب الإدراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

4-شركة أصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية

سبب الإدراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

5-الدولية للتأجير التمويلي - انكوليس

سبب الإدراج بالقائمة -د:

فقد الحد الأدنى من عدد المساهمين طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

6- شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

سبب الإدراج بالقائمة -د:

تعهد مقدم العرض بشطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة وفقا لما ورد بإعلان عرض الشراء الإجباري وكذلك فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

7- شركة الحديثة للمواد العازلة

سبب الإدراج بالقائمة -د:

تعهد مقدم العرض بشطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة وفقا لما ورد بإعلان عرض الشراء الإجباري وكذلك فقد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر طبقا للمادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.