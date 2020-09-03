شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج تؤكد تخطيط موانئ دبى وصندوق كندى لاستثمار 4.5 مليار دولار بمحطات موانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت بلومبرج نيوز اليوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن موانئ دبي العالمية، المتخصصة في تشغيل الموانئ العالمية، وصندوق التقاعد الكندي صندوق ودائع واستثمارات كيبيك يقتربان من إبرام صفقة لاستثمار 4.5 مليار دولار إضافية في محفظتهما العالمية لمحطات الموانئ. وأضاف التقرير أن موانئ دبي العالمية ومدير صندوق التقاعد الكندي قد يعلنان عن ضخ الأموال في وقت مبكر ربما هذا الأسبوع. ولم ترد موانئ دبي والصندوق الكندي حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

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