شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإسكان والتخطيط يبحثان سبل إدارة أصول الدولة غير المستغلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً لبحث سبل إدارة أصول الدولة غير المُستغلة، ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، ومسئولى الصندوق السيادي المصري.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أفضل السبل لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة، ومنها على سبيل المثال (مبنى مجمع التحرير - أرض مبنى الحزب الوطني) بميدان التحرير، وذلك طبقاً للاحتياجات الفعلية، وفى إطار الدراسة الأشمل للمكان المحيط، وبما يحقق أعلى عائد للدولة.



وزيرا الإسكان والتخطيط يبحثان سبل إدارة أصول الدولة غير المُستغلة

وأكد وزير الإسكان، على ضرورة اختيار الأنشطة المناسبة لأصول الدولة غير المستغلة فى محيط القاهرة الخديوية، بما يتناسب مع الطبيعة التاريخية للمدينة، ويتكامل مع مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقاهرة، لعودتها لممارسة دورها التاريخي والثقافي والحضاري.

Advertisements

وأوضح الوزير أنه تم أيضاً، مناقشة آليات مشاركة القطاع الخاص، فى تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، لتعظيم الفائدة من الموارد المائية المتاحة، وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى، فى المحافظات والمدن الساحلية، وذلك فى إطار خطة استراتيجية قومية تتبناها وزارة الإسكان، فيما يتعلق بملف ترشيد مياه الشرب، وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص وزارتها بالتعاون مع وزارة الإسكان، على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتحقيق أعلى عائد من استخدامها بالشكل الأمثل، لزيادة موارد الدولة، واستغلال تلك العوائد فى مشروعات التنمية والتطوير المختلفة الجارى تنفيذها فى ربوع مصر.