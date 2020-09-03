شكرا لقرائتكم خبر عن قطاعا البنوك والخدمات يصعدان ببورصة البحرين بمستهل تعاملات نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.69% رابحاً 9.69 نقطة ليصل إلى مستوى 1407.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 438.1 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 30.56% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.17%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.32%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.20%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 19.88% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسكية-بتلكو بنسبة 2.11%، عقارات السيف بنسبة 0.77%، كما ارتفع سهما شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.79%، 0.77%، على التوالى. Advertisements فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.62% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية بنسبة 1.18%. وفى سياق متصل أعلن البنك الأهلى المتحد، عن تنفيذ عدة صفقات بيع على أسهم البنك الأهلى المتحد، من قبل أشخاص رئيسيين، أمس الأربعاء، وتم تنفيذها عبر 68,000 سهم بسعر 0.760 دولار للسهم الواحد، 15,000 سهم بسعر 0.761 دولار للسهم الواحد، 17,000 سهم بسعر 0.762 دولار للسهم الواحد.

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