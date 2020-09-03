شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقترب من الدعم- تحليل - 3-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج متأثرا بكمية الضغوط السلبية الكبيرة والناتجة عن تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 20 لنلاحظ اقترابه حاليا من دعم القناة الصاعدة الرئيسي والممتد نحو 125.20.

يعتمد السيناريو الصاعد على قوة الدعم الحالي لنتوقع بدء تجميع السعر للعزم الإيجابي ومن ثم ليحاول الوصول نحو 126.75 و 127.40 على التوالي, أما هبوط السعر دون الدعم والثبات دونه فإن ذلك سيؤكد انتقاله للمسار الهابط ليزيد ذلك من فرص تكبده لخسائر كبيرة قد تبدأ من 124.40 وصولا لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر قرب 123.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.20 و 126.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم