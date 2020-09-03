شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبحث عن العزم الإضافي-تحليل - 3-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتشكيل تداولات مختلطة خلال الفترة الأخيرة معبرا بذلك عن تعطشه للعزم الإيجابي الإضافي ليتمكن من مواصلة الارتفاع وتسجيل أهداف إيجابية جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

يعتمد ما سبق على استمرار تشكيل مستوى 139.80 للدعم الأولي أمام التداولات الحالية ولنشير إلى أن نجاح السعر باكتساب العزم الإضافي سيمكنه من الاندفاع بشكل أولي نحو 143.30 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 144.65 خلال الفترة المتوسطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 140.60 و 143.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد