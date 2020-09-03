شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يفقد العزم الايجابي– تحليل - 3-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر البلاتين بتقديمه لأي اندفاع صاعد جديد متأٌثرا بسلبية مؤشر ستوكاستيك والمتمركز حاليا دون مستوى 50, ما سبق قد يعيق المحاولات الصاعدة وليجبر السعر على تشكيل تذبذبات جانبية مختلطة مع توفر فرصة لاختبار محور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز حاليا قرب 875.00.
أما نجاح السعر بتجميعه للعزم الإيجابي وبثباته المتكرر فوق مستوى 875.00, فإن ذلك سيمكنه من مواصلة الارتفاع ليجدد بذلك الضغط على العائق المستقر عند 980.00 ومن ثم لننتظر وصوله نحو المحطات الرئيسية والتي تتمركز عند 1045.00 و 1105.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 875.00 و 950.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد
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