شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بطيء– تحليل -3-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر النحاس تداولات بطيئة بتذبذبه المتكرر قرب الدعم الاولي المتمثل بمستوى 2.9850 محاولا تجميعه بذلك للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لتسجيل الأهداف الجديدة والتي تبدأ من 3.1200 و 3.3000 على التوالي.

لابد من التنويه إلى أن محاولة كسر السعر للدعم الحالي والثبات دونه, فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد وليضطر لبناء تداولات تصحيحية هابطة ليستهدف من خلالها مستوى 2.8800 وصولا للدعم المحوري المتمركز حاليا قرب 2.7750.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.9800 و 3.1200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد