شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يطلق برنامج تطوير المنظومة البحثية الاقتصادية والمالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مبادرة "برنامج الأبحاث المشتركة" التي تعتمد على مبدأ المشاركة البحثية، وتلاقي أفكار الباحثين في عدة مجالات من مختلف الخبرات.

وأشارت "ساما" في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من اهتمامها بتطوير المنظومة البحثية الاقتصادية والمالية، وأهميتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، وإدراكًا من المؤسسة لمسؤوليتها "المجتمعية"، ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

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وأوضحت "ساما" أن البرنامج يقوم على مبدأ الشراكة بين باحثي مؤسسة النقد والأكاديميين وذوي الخبرة والمختصين من خارجها، بما يخدم الاقتصاد الوطني في ستة محاور رئيسية، هي: محور القطاع المالي، محور الاقتصاد الكلي والتجارة الخارجية، محور القطاع الخاص، محور سوق العمل، محور قطاع الطاقة والتعدين، محور المواضيع الراهنة.

يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أعلنت أمس عن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى تاريخ 14 ديسمبر 2020م.

وأشارت ساما في بيان لها أن ذلك جاء رغبة منها في استمرار تمكين القطاع المالي القيام بدوره في دعم القطاع الخاص وخصوصاً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص.