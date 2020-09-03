شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من استغلال اسم مؤسسة النقد السعودية للاحتيال على المتعاملين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن رصدها خلال الفترة الماضية العديد من المكالمات والرسائل النصية الاحتيالية لجهات وأشخاص مجهولين، والتي تهدف إلى الوصول إلى البيانات الشخصية أو المصرفية لدى الأفراد من خلال استخدام اسم مؤسسة النقد، وإشعاره بوجود مبالغ مالية أو حقوق لدى المؤسسة.

وأكدت المؤسسة في بيان عى موقعها الإلكتروني، أهمية الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية وعدم إفشائها لأي جهات أو أشخاص مجهولين.

وأشارت إلى أن ممارسات الاحتيال المالي والمصرفي قد تختلف أساليبها وتتنوع طرقها، ولكن هدفها هو التمكن من البيانات الشخصية والسرية للأشخاص المستهدفين؛ لسلب أموالهم أو استغلال حساباتهم البنكية في تمرير عمليات غير نظامية.

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ومن قبيل الحرص على سلامة التعاملات المالية وعملاء المؤسسات المالية؛ شددت "ساما" على أخذ المعلومات من القنوات الرسمية للجهات المنظمة للقطاع المالي والاستثماري، وعدم الاستجابة لتلك المحاولات الاحتيالية.

يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أعلنت أمس عن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى تاريخ 14 ديسمبر 2020م.

وأشارت ساما في بيان لها أن ذلك جاء رغبة منها في استمرار تمكين القطاع المالي القيام بدوره في دعم القطاع الخاص وخصوصاً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص.