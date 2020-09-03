شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المنافسة السعودية تقرر عدم الممانعة من دمج الجزيرة تكافل وسوليدرتي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وأعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني في نهاية أغسطس الماضي عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل تتضمن الشروط التي اتفق عليها الطرفان فيما يخص الاندماج بينهما.

وأكدت تلك الاتفاقية أن الجزيرة تكافل تعاوني سعت للاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم ودون تسديد مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

Advertisements

وأشار البيان إلى أن عملية المبادلة ستتم عبر زيادة رأسمال شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.

كما أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني في يناير الماضي عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم معدلة غير ملزمة مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، وذلك للبدء في عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الشروط والأحكام لعملية الاندماج المقترحة.

وكانت الجزيرة تكافل قد أعلنت، في أغسطس من العام الماضي، عن قيامها بتعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً لها في عملية الاندماج المقترحة بدلاً من شركة الجزيرة للأسواق المالية ( الجزيرة كابيتال).