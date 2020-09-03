شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أكثر من عامين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ الثاني من أيار/مايو من عام 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:08 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.40% إلى مستويات 1.1807، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1855 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1805، بينما حقق الأعلى له عند 1.1855.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر انكماشاً إلى ما قيمته 48.0 مقابل اتساعاً عند 51.9 في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة المؤشر مدراء ذاته والتي قد تعكس أيضا انكماشاً إلى ما قيمته 49.4 مقابل اتساع عند 51.6 في تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 51.9 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 57.3 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة أيضا استقرار الاتساع عند 50.8 دون تغير عن القراءة الأولية ومقابل اتساع عند 55.6.

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وصولاً إلى صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 50.1 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 54.7 في تموز/يوليو، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة أيضا لاقتصاديات المنطقة ككل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 5.7% في حزيران/يونيو الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن تظهر قراءة مؤشر الإنتاجية استقرار النمو عند 7.3% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الثاني ومقابل انكماش 0.9% في القراءة السابقة للربع الأول، بينما قد توضح قراءة مؤشر التكلفة تباطؤ النمو إلى 12.0% مقارنة بنمو 12.2% في القراءة الأولية ومقابل نمو 5.1% في للربع الأول.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 29 من آب/أغسطس والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 51 ألف طلب إلى 955 ألف طلب مقابل 1,006 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 من الشهر الماضي انخفاضاً بواقع 535 ألف طلب إلى 14 مليون طلب مقابل 14,535 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 58.2$ مليار مقابل 50.7$ مليار في حزيران/يونيو، وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 54.8 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند ما قيمته 50.0 في تموز/يوليو.

وصولاً للكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي التي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.0 مقابل 58.1 في تموز/يوليو، ويذكر أن الاقتصاد الأمريكي عكس خلال الربع الثاني أسوء أداء له منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي بسبب جائحة كورونا ويعكس مؤخراً علامات على التعافي وأن الأسوء قد ولى.