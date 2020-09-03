شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الدلتا للأسمدة فى مكانها بـ100 مليون دولار وخفض سعر الغاز للصناعة أفضل الحلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إحسان عنان العضو المنتدب الفنى الأسبق لشركتى النصر للأسمدة بالسويس، والدلتا للأسمدة، التابعتان للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن أفضل قرار اتخذته الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى هو تطوير شركة الدلتا للأسمدة فى نفسى مكانها الحالى ولا سيما أن تطوير الشركة فى نفس مكانها الحالى، سيوفر على الأقل 50% من تطوير الشركة، بالإضافة إلى وجود البنية الأساسية الموجودة فى الشركة حاليا.

أضاف إحسان عنان لـ"الخليج 365" أن الشركة يمكن تطويرها من خلال إنشاء وحدة يوريا جديدة بما يعنى أن الشركة تحتاج إلى نحو 100 مليون دولار للتطوير علاوة على إجراء إصلاحات في وحدة الحامض الحالية ، بما يجعلها متوافقة مع البيئة بحيث لا يتم إنشاء وحدة حامض جديدة نظرا لارتفاع تكلفتها ، والتي تصل إلى نحو 150 مليون دولار، لافتا أن الوحدة الحالية يمكن إجراء تحديثات عليها بما يمكن الشركة من متابعة العملية الإنتاجية ومن الالتزام بعدم خروج انبعاثات ضارة منها مستقبلا.

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أشار أن شركة الدلتا للأسمدة تمثل قلعة من القلاع صناعة الأسمدة في مصر والتي توفر أكثر من ‫نصف أنتاجها للفلاحين عن طريق البنك الزراعي و وزارة الزراعة ،وبالتالي من المهم قيام البنوك الوطنية بدعمها وكذلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ووزارة قطاع الأعمال العام ، تطويرها من خلال بيع بعض الأصول القابلة للبيع سواء بعض قطع الأراضي أو بعض الوحدات السكنية الشاغرة أو بعض الوحدات السكنية التي يمكن للعاملين شرائها ، بما يوفر سيولة الشركة يمكنها من الانطلاق وبالتالي القيام بتسديد ما عليها من ديون.

أضاف إحسان عنان إنه من المهم أيضا تزامنا مع تطوير الشركة التفكير جديا في خفض سعر الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة بدلا من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ، وبالتالي تخفيض جزء كبير من نفقات التشغيل خاصة أن الاسمدة كخامة تمثل أكثر من 70% من تكلفة منتجات السماد لانه يتم استخدامها كخامة ويتم استخدامها طاقة في الوقت نفسه ،علاوة على أن هذا سيؤدي إلى النزول بسعر الأسمدة ومع نزول سعر الأسمدة يمكن اكتساب أسواق تصديرية جديدة وزيادة الصادرات وزيادة التسويق المحلي وهو سيمثل انفراجه كبيرة للشركة خلال الفترة المقبلة.

يشار أن شركات "تيسن كروب" الألمانية، و"كذال " الاسبانية، و"هالدور توبسى" الدنمركية، وشركة "كى بى آر" الأمريكية التى ساهمت فى بناء مصنع كيما 2 لشركة كيما بمحافظة أسوان تتنافس لتطوير شركة الدلتا للأسمدة.