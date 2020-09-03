شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك قرب المقاومة – تحليل - 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الفرنك قرب مقاومة القناة الرئيسية الهابطة ويستقر دونها، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار استئناف الانخفاض لزيارة مستوى 0.9000 كهدف رئيسي أول.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستوى 0.9145 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء موجة تصحيحية صاعدة على المدى اللحظي والقصير.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9040 والمقاومة 0.9160
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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