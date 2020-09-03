شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الانخفاض ليختبر المتوسط المتحرك 50، وقد يتجه لاختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة حول 0.7245 قبل العودة لاستئناف الاتجاه الصاعد من جديد.

وبالتالي، قد يشهد السعر انخفاضاً مؤقتاً خلال الجلسات القادمة، لكن الاتجاه الإجمالي الصاعد سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 0.7245 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة للموجة الرئيسية الصاعدة تبدأ عند 0.7440 وتمتد إلى 0.7500.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7270 والمقاومة 0.7380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي