شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الانخفاض ليختبر المتوسط المتحرك 50، وقد يتجه لاختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة حول 0.7245 قبل العودة لاستئناف الاتجاه الصاعد من جديد.
وبالتالي، قد يشهد السعر انخفاضاً مؤقتاً خلال الجلسات القادمة، لكن الاتجاه الإجمالي الصاعد سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 0.7245 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة للموجة الرئيسية الصاعدة تبدأ عند 0.7440 وتمتد إلى 0.7500.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7270 والمقاومة 0.7380
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 03-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.