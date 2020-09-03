شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ تصحيح هابط – تحليل - 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت كسراً واضحاً لمستوى 44.95 واستقر دونه، مما يفتح الطريق أمام بدء تصحيح هابط على المدى اللحظي، مستهدفاً زيارة مستويات 43.00 وقد يمتد إلى 40.80 في حال تم كسر المستوى السابق.

لذلك، نحن نرجّح أن نشهد تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 45.20 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.00 والمقاومة 45.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط