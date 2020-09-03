شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكسر الدعم – تحليل - 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر النفط كسر دعم القناة اللحظية الصاعدة بعد الثبات بإغلاق يومي دونه، مما يدفع السعر لإجراء تصحيح هابط تبدأ أهدافه عند 40.65 وتمتد إلى 38.73، ليكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50.
إيجابية مؤشر ستوكاستيك قد تدفع السعر لإجراء محاولات تعافي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الانخفاض المتوقع سيبقى مسيطراً ما لم يتمكن السعر من الاندفاع صعوداً لتخطي مستوى 43.05 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 42.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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