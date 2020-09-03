شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتكز على دعم القناة – تحليل - 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بسلبية ملحوظة ليقترب من الدعم المحوري 26.90، مع ملاحظة أن السعر لامس دعم القناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة وارتد صعوداً من هناك، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار تحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 28.90 وتمتد إلى 29.80.

يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 26.90 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتوجه نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% الذي يتواجد عند 25.06.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.90 والمقاومة 28.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد