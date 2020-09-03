الاقتصاد

الفضة ترتكز على دعم القناة – تحليل - 03-09-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتكز على دعم القناة – تحليل - 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بسلبية ملحوظة ليقترب من الدعم المحوري 26.90، مع ملاحظة أن السعر لامس دعم القناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة وارتد صعوداً من هناك، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار تحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 28.90 وتمتد إلى 29.80.

 

يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 26.90 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتوجه نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% الذي يتواجد عند 25.06.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.90 والمقاومة 28.90

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفضة ترتكز على دعم القناة – تحليل - 03-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا