شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يلامس الدعم – تحليل - 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الذهب مستوى 1934.86 وارتكز عليه ليبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، مما يدعم فرص التوجه لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، حيث يتحرك السعر داخل قناة رئيسية صاعدة تملك أهداف إيجابية تتخطى القمة المسجلة مؤخراً عند 2074.87.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، والأهداف القريبة تبدأ بتخطي مستوى 1967.90 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 2008.80، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستوى 1934.86 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى اللحظي والقصير.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1930.00 والمقاومة 1980.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يلامس الدعم – تحليل - 03-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.