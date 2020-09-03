شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يلامس الدعم – تحليل - 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الذهب مستوى 1934.86 وارتكز عليه ليبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، مما يدعم فرص التوجه لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، حيث يتحرك السعر داخل قناة رئيسية صاعدة تملك أهداف إيجابية تتخطى القمة المسجلة مؤخراً عند 2074.87.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، والأهداف القريبة تبدأ بتخطي مستوى 1967.90 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 2008.80، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستوى 1934.86 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى اللحظي والقصير.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1930.00 والمقاومة 1980.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد