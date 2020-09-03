شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي دون مقاومة القناة الرئيسية الهابطة، ويبدأ بتقديم تداولات سلبية طفيفة، في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف مستوى 1.2960 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون 1.3090 والأهم دون 1.3155.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط