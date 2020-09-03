شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحاول بإيجابية – تحليل - 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار مقابل الين حول خط المقاومة الرئيسي الذي يظهر بالرسم البياني أعلاه، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات السلبية، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تبدأ أهدافه الرئيسية باختبار مستوى 105.20، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستوى 106.44 لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.40 والمقاومة 106.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط