شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يختبر الدعم – تحليل - 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ويستقر حول 1.3325 الآن، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 تمكّن من حماية السعر من تحقيق مزيد من الانخفاض، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1.3580.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 1.3310 ثم 1.3280 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لمواصلة الانخفاض وزيارة مستوى 1.3135 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3250 والمقاومة 1.3420

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد