شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتجه نحو الدعم – تحليل - 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار دون مستوى 1.1860، ليقع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي الذي نتوقع أن يتجه لاختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة حول 1.1765 قبل محاولة العودة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع ضرورة مراقبة تصرف السعر عند وصول المستوى المستهدف، حيث إن صموده أمام الضغط السلبي سيقود السعر للارتداد صعوداً واستئناف الموجة الرئيسية الصاعدة وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.2005، بينما كسره سيخرج السعر من القناة الصاعدة ويدفع لإجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى اللحظي والقصير.
من جهة أخرى، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1.1860 ثم 1.1916 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويدفع السعر لاستئناف الارتفاع دون الحاجة لزيارة دعم القناة الصاعدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1760 والمقاومة 1.1890
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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