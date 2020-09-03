شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتداول في نطاق ضيق للغاية -تحليل صباحي- 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يتداول في نطاق ضيق للغاية منذ بداية الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 5874 نقطة منخفضا بالمقارنة بإغلاقه السابق، وفي ظل تدني كميات التداول، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 5650 نقطة كمستوى أول ثم 5300 نقطة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,844 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,890 نقطة