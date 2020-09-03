شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 9811 نقطة، ليخسر بذلك جميع مكاسبه التي حققها اسبوعين، مما يعكس إمكانية استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 9400 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,741 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,855 نقطة
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