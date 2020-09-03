شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات الجلسة إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع وثالث جلسات هذا الشهر على اللون الأخضر اليوم الخميس لتلحق بنظيرتها الأمريكية التي اختتمت تداولات الأمس على مستويات قياسية مدعومة بانتعاش شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع تسعير الأسواق لكون السيولة التي تطلقها المصارف المركزية العالمية الكبرى ستشق طريقها إلى أسواق الأسهم.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 37.9 مقابل 42.7 في تموز/يوليو، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة الميزان التجاري والتي أوضحت تقلص الفائض إلى 4.61 مليار دولار استرالي مقابل 8.15 مليار دولار استرالي في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 5.00 مليار دولار استرالي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.90% ليربح 14.59 نقطة ويصل إلى المستوى 1,637.99، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.36% ليربح هو الأخر 315.47 نقطة ويصل إلى المستوى 23,562.62.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.61% ليربح 29.48 نقطة ويصل إلى المستوى 4,873.37، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.43% ليربح هو الأخر 14.49 نقطة ويصل إلى المستوى 3,419.30.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.34% ليربح 86.64 نقطة ويصل إلى المستوى 25,206.73، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 1.43% ليربح هو الأخر 33.81 نقطة ويصل إلى المستوى 2,398.18.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.70% ليربح 82.76 نقطة ويصل إلى المستوى 11,985.74، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.02% ليربح هو الأخر 61.69 نقطة ويصل إلى المستوى 6,124.90.