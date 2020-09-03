شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للتعليم تشغل مجمع مدارس جديد.. وأثره المالي سيظهر مطلع 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن بدء تشغيل مجمع مدارس التربية النموذجية فرع القيروان بداية من العام الدراسي الحالي 2020/21.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن المجمع على طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي في حي القيروان في مدينة الرياض، وتم تشييده على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 29 ألف متر مربع.

وأوضحت أن مسطحات بناء تبلغ 46.5 ألف متر مربع، وتقدر طاقة المجمع الاستيعابية القصوى بـ 2.2 ألف طالب وطالبة ويقدم المجمع التعليمي خدماته وفقاً للمنهج الدولي الأميركي، وكذلك وفقاً للمنهج الوطني، لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط والثانوي.

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وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي لافتتاح المجمع سوف يظهر اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2021.

وأعلنت الشركة في وقت سابق عن تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام كما في 31 مايو 2020، والتي تم استلامها في نهاية شهر نوفمبر من عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة قرر، في يناير الماضي، بدء التشغيل لمشروع مجمع مدارس تلال الدوحة التعليمي مع بداية العام الدراسي 2021-2022 بدلاً من العام الدراسي 2020-2021.