شكرا لقرائتكم خبر عن ع عقارية (ARABREC) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 03-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 24٫40 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف شهر يوليو الماضي، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 23٫50 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 26 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 23٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 24 بينما مستوى المقاومة هو 25.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد